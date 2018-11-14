9 ноября в «Центре адаптивного спорта и инвалидов» Новотроицка состоялся первый этап открытого фестиваля адаптивного спорта по шахматам и шашкам среди инвалидов.

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова приветствовала участников фестиваля.

– Мне очень приятно находиться на таком семейном, домашнем турнире. Спасибо вам за вашу веру, за ваш оптимизм, за то, что своим примером воодушевляете нас! Очень приятно вам помогать, радует, что средства гранта пошли на благое дело. Желаю вам удачи и спортивного роста, – подчеркнула Вера Баширова.

Вице-губернатор познакомилась со спецификой организации, поговорила с ее руководителями и спортсменами.

На базе новотроицкого «Центра адаптивного спорта и инвалидов» – подразделения городской общественной организации «Союз ветеранов спорта и инвалидов» – занимаются около 150 спортсменов с проблемами здоровья. Занятия проводятся по 17 видам спорта, в числе которых пауэрлифтинг и армреслинг, гиревой спорт, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, стритбол, волейбол, туризм, легкая атлетика, лыжи, коньки, шахматы, шашки, бильярд. Действуют тренажерный зал и бассейн.

Развитию центра способствует активная грантовая деятельность.

В 2018 году Центр адаптивного спорта получил субсидию из областного бюджета по итогам конкурсного отбора проектов, направленных на социальную поддержку, реабилитацию и адаптацию инвалидов Оренбургской области. Благодаря финансовой поддержке министерства социального развития области, выделившего на реализацию проекта «Возможность» грант в размере 257 тысяч рублей, приобретены дорогостоящие игровые наборы шашек и шахмат, приспособленных для людей с проблемами зрения.

Специальные шахматы и шашки позволили расширить линейку спортивных мероприятий, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта «Возможность» реабилитационной деятельностью планируется охватить около полутора тысяч человек.

В 2018 году центр также стал призером конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией Металлоинвест, получив грант в размере 150 тысяч рублей.