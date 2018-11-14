Первые из кандидатов на пост Главы Оренбурга сдали документы

Первым желающим стать новым Главой Оренбурга, подавшим полный пакет документов,  стал председатель правления Оренбургского областного общественного просветительского правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин.

Также сегодня зарегистрирован в качестве кандидата главный инженер ООО «Оренбургпромавтоматика» Александр Колыбельников.

Таким образом, в третий день приема в конкурсную комиссию сданы два пакета документов от желающих стать новым Главой города.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.

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