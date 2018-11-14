Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сегодня, 14 ноября, провел встречу с председателем Поволжского банка ПАО Сбербанк Александром Анащенко, назначенным на эту должность 15 октября 2018 года.

Во встрече также приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, министр экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталья Безбородова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин и управляющий Оренбургским отделением ПАО Сбербанк Денис Лихачев.

Глава Оренбуржья и руководитель Поволжского банка ПАО Сбербанк обсудили перспективы взаимодействия Правительства области и крупнейшей кредитно-финансовой структуры страны.

Губернатор Юрий Берг поблагодарил представителей Сбербанка за сотрудничество и участие в развитии экономики региона, отметив высокую социальную значимость банковской сферы.

– Мы работаем над тем, чтобы современные банковские услуги стали более доступными, чтобы число банковских организаций, график их работы и качество обслуживания в них соответствовали потребностям оренбуржцев. Не сомневаюсь, что руководство ведущего банка России поддержит нас в этой работе, – сказал Юрий Берг.

Александр Анащенко отметил, что Сбербанк заинтересован в эффективном взаимодействии с регионом, готов инвестировать в инфраструктурные проекты и финансировать реальный сектор экономики, помогая в создании новых рабочих мест и развитии предпринимательства.