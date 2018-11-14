На автодороге под Оренбургом приземлился вертолет
Фото: скриншот YouTube

На автомобильной дороге соединяющей Оренбург и Илек оказался необычный вид транспорта для данного места. Вертолет в камуфляжной расцветке и красной звездой на борту приземлился прямо посреди оживленной автотрассы. Автовладельцы этому были удивлены и многие остановились, но были и те, кто продолжил движение несмотря на огромное препятствие.  Видео было опубликовано echo-oren.ru.

ВИДЕО «ВЕРТОЛЕТ ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЕ»

Военные Центрального Военного округа уже открестились, сказав что данное воздушное судно не принадлежит им. Есть предположение, что данный вертолет может принадлежать пограничникам.

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