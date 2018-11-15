Сотрудники полиции поселка Первомайский увидели подозрительного мужчину, который в руках нес пакет, и при виде полицейских ускорил шаг. Как оказалось мужчина нервничал не без причин. В пакете у него находилась растительная масса неизвестного происхождения.

Позже экспертиза установила, что вещество в пакте является марихуаной общий вес которой 126,28 граммов, что является крупным размером.

Задержанный, 35-летний житель соседнего села Экспериментальный нарвал части растений дикорастущей конопли на территории животноводческой фермы. Растительность незаконно хранил для личного пользования.

— В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит может оказаться за решеткой от 3 до 10 лет, — сообщила следователь 6 отдела СУ МВД России «Оренбургское» Анна Кудерова.