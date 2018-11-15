Второй круг групповых соревнований мужских команд Лиги европейских чемпионов по настольному теннису сезона 2017-2018 годов оренбургский клуб «Факел-Газпром» начинает 16 ноября поединком в Швеции с суперклубом «Эслев».

Лишь две недели назад эти же команды играли в Оренбурге и «Факел-Газпром» одержал уверенную победу со счетом – 3:0. Маркос Фрайтас, Ань Янь и Владимир Самсонов не отдали своим соперникам ни одного сета! Но вот теперь все начинается сначала. «Наши молодые игроки очень устали после напряженных матчей в Аргентине на молодежной Олимпиаде и не смогли показать свою игру, — сказал после оренбургского поединка тренер шведского клуба Питер Андерссен. – Сейчас мы проанализируем матч Лиги европейских чемпионов с оренбургским «Факелом», внесем коррективы. Думаю, нашим соперникам в Швеции будет не легко». Обязывает шведов биться в домашнем матче и турнирное положение – поражение может перечеркнуть заявленные ранее руководством клуба планы на выход в финальную часть Евролиги. Не намерены уступать в предстоящем поединке и игроки четырехкратного чемпиона Европы — оренбургского клуба «Факел-Газпром». Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров и Маркос Фрайтас настроены на успех. Победа в Швеции для газовиков станет досрочным своеобразным пропуском в четвертьфинал.

16 ноября матч «Эслев» (Швеция) – «Факел-Газпром» (Оренбург) начнется в 23 часа (время оренбургское) и будет транслироваться на сайте laola1.tv