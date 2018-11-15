Двое школьников погибли провалившись под лёд

Трагедия с двумя школьниками произошла в Первомайском районе 14 ноября, около 2 часов дня. Двое восьмилетних мальчика, находясь на берегу реки Чаган около поселка Маевка, зашли на лёд реки и провалились в воду. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли.

Дети прибыли на водоем самостоятельно без сопровождения взрослых. Очевидцем происшествия стал 7-летний друг пострадавших, который сообщил взрослым о гибели своих друзей.

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ, сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

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