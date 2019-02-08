Утром 8 февраля, в Оренбурге произошло массовое ДТП. Автобус «КАВЗ», микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль «Дэу Нексия» столкнулись на трассе Оренбург — Самара, возле хутора Степановский. Пострадало шесть человек.

По предварительной информации, автомобиль «Дэу» столкнулся с микроавтобусом «Газель», который двигался во встречном направлении. После чего водитель автобуса «КАВЗ» допустил столкновение с микроавтобусом «Газель», движущегося в попутном направлении.

В этом ДТП получили травмы 30-летняя женщина — водитель «Дэу», водитель и четверо пассажиров «Газели».