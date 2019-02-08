В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер» проведен ряд обысков по месту жительства и работы должностных лиц диспансера, сообщили в СК.

По версии следствия, в течение 3-х лет сотрудники диспансера, связанные с распределением бюджетных средств, получали зарплату на фиктивных сотрудников.

«Виртуальные работники» фактически на работу не выходили и возложенные на них обязанности не выполняли. Похищенными денежными средствами должностные лица диспансера распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб региональному минздраву.

Следователями отрабатывается причастность должностных лиц ГБУЗ «ОГКПТД» к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники областных УЭБ и ПК УМВД.

СПРАВКА

В июне 1922 года в г. Оренбурге создан областной туберкулезный диспансер с тремя кабинетами помещении по улице Ленинской, 41 и стационаром на 15 коек при областной больнице. Сейчас в структуре ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер» имеются 2 стационарных противотуберкулезных отделения на 200 коек; лечебно-диагностическое отделение; 3 поликлиники, в том числе 1 детская и др.

С 2012 года главным врачом противотуберкулезного диспансера работает Логинов Александр Викторович. В 1985 году он закончил Оренбургский государственный медицинский институт. В течение 23 лет работал в должности заведующего поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера.