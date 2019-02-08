Трехэтажное здание на ул. Диагностики, 17/2, в 18-м микрорайоне Северо-восточного жилого района возведено в течение 2018 года обществом с ограниченной ответственностью «ЛИСТ».

— Это самый лучший, самый большой и красивый проект в Оренбургской области. Пусть малыши растут здесь здоровыми и счастливыми и радуют нас своими успехами, — отметил Губернатор Оренбургской области Юрий Берг. – Все самое лучшее должно быть для наших детей. Только в этом году в Оренбургской области запланировано строительство 18 детских садов!

Детский сад на рассчитан на 300 мест, из них 100 – для приема детей ясельного возраста. Помещения групп полностью оборудованы современной мебелью, дидактическими материалами. В детском саду есть спортивный и музыкальный залы, библиотека, комнаты для занятий с логопедом и психологом. Созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей.

— Сегодня в Оренбурге открылся настоящий дом детства. Я выражаю благодарность всем, кто вложил душу в его создание, — сказал в приветственном слове Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин. – Огромная признательность – Губернатору Оренбургской области Юрию Александровичу Бергу, Правительству Оренбургской области и строителям – за то, что работы проведены быстро, качественно и в срок.

— Для развития, обучения и воспитания детей созданы все условия. В саду оборудованы студия для занятий с песком, комната для занятий изо, хореографией, есть сенсорная комната и многое другое. Мы рады, что в нашем городе появился такой замечательный детский сад, — делится впечатлениями заведующий МДОАУ «Детский сад № 20» Валентина Маркина.

Открытия сада в 18 микрорайоне Северо-восточного жилого района Оренбурга с нетерпением ждали и дети, и родители. Новый дом для малышей назван в честь былинного русского богатыря – «Илья Муромец». Юные воспитанники будут расти в нем и обучаться, соприкасаясь с народным творчеством — песнями, танцами, сказками.