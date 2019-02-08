Утром 8 февраля в возрасте 83 лет скончался знаменитый советский и российский актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Об этом сообщили в театре Моссовета, где он работал с 1978 года.

Сергей Юрьевич долгое время болел. В конце декабря прошлого года сообщалось о госпитализации и тяжелом состоянии актера, но в театре заверили, что Юрский был в больнице на профилактике.

Смерть наступила около 3 часов ночи в одной из московских клиник. Причина смерти — остановка сердца.

Сергей Юрьевич Юрский стал широко известен после роли Викниксора в «Республике ШКИД», Остапа Бендера в «Золотом теленке». Было множество и других ролей, которые полюбили любителям кинематографа. Среди них дядя Митя из «Любовь и голуби».

О дате и месте похорон будет сообщено позже.