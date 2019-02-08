Следственными органами СК РФ по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего начальника подземного участка и 41-летнего мастера горного подземного участка горнокапитальных и проходческих работ № 1 Шахтостроительного управления ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». Они обвиняются в нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, утром 19 марта 2018 года в городе Гай на  подземном участке горнокапитальных и проходческих работ ПАО «Гайский ГОК» на горизонте 1150 метр в результате падения штольневого подъемника были травмированы работники  предприятия: 27-летний и 38-летний проходчики 4 разряда,  здоровью которых был причинен тяжкий вред  в виде множественных переломов.

Следователи установили, что обвиняемые, находясь на подземном участке горнокапитальных и проходческих работ № 1 Шахтостроительного управления ПАО «Гайский ГОК»,  отвечающие за  комплекс проводимых работ,  не обеспечили рабочую бригаду проходчиков средствами защиты при выполнении работ, а также не предусмотрели и не провели необходимые  мероприятия по безопасному выполнению работ на подземном участке горнокапитальных и проходческих работ № 1 Шахтостроительного управления ПАО «Гайский ГОК».

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали,  причиненный преступлением ущерб не возместили и не загладили вред каким-либо образом.

С учетом собранных данных, следствие считает, что телесные повреждения у  потерпевших, повлекших  тяжкий вред здоровью, состоят в прямой причинно-следственной связи с допущенными  обвиняемыми нарушениями правил производства горных и иных работ.

В адрес руководства ПАО «Гайский ГОК»  внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления для принятия мер.

При таких обстоятельствах есть все основания полагать, что работодателем было нарушено гарантированное Конституцией РФ, т.е. Основным законом страны право на безопасный труд.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Загрузка...

Похожие новостиНовости автора