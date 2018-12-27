23 декабря в Оренбургском театре музыкальной комедии состоялась новогодняя премьера – мюзикл для всей семьи «Аладдин» (0+). Знакомая и любимая с детства сказка ожила на сцене и заиграла яркими красками. Роскошные костюмы и невероятная хореография, мультимедийные декорации и талантливая игра актеров – все это соединилось в единое сказочное действо, которое с первых минут захватывает и не отпускает до самого конца мюзикла!

Рассчитанный как на детей, так и на взрослых, «Аладдин» получился ярким, динамичным спектаклем, богатым искрометным юмором и насыщенным фантастическим восточным колоритом!

В антракте для зрителей был подготовлен небольшой сюрприз – в фойе второго этажа маленьких театралов ожидало новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза». Ведь какой Новый год без хоровода и игр?

Зрители очень тепло приняли новую постановку Музкомедии – аплодисменты долго не смолкали и не отпускали артистов и постановочную группу. Ведь именно такой доброй, теплой и волшебной сказки не хватает всем нам перед Новым годом!