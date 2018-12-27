«Сарматы» выиграли у «Тюменского легиона» один матч

В первом матче выездной серии игр «Сарматы» уступили «Тюменском легиону» со счетом 1:6. Причем первые два периода прошли на равных, а вот на третью двадцатиминутку у оренбургских хоккеистов, видимо, после долгой дороги, не хватило сил. Уступили 1:6.

Во втором матче «Сарматы» всё же сумели сломить сопротивление хозяев льда и забрать свои 2 очка. Уверенную победу наши парни одержали над «Тюменским легионом», не дав сопернику ни единого шанса отыграться.

С первых минут встречи оренбуржцы были нацелены на взятие ворот. Как и днем ранее, огромную роль в этом сыграло большинство. Только сегодня его раз за разом реализовывали наши парни. К первому перерыву они вели 2:0, а ко второму уже громили тюменцев 4:0. Всё, на что хватило сил у хозяев льда — это шайба престижа за 5 минут до финальной сирены. Итог — 4:1 и «Сарматы» празднуют победу. Отметим хет-трик в матче капитана команды Даниила Соколка.

Но времени на празднование нет. Впереди только лишь сутки на переезд из Тюмени в Ханты-Мансийск, где уже 28 декабря состоится новый матч — против «Мамонтов Югры».