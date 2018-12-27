«Книгой недели» – последней недели уходящего 2018 года – назвала «Литературная газета» сборник рассказов «Вернуть тюльпаны» нашего земляка Геннадия Маканина. Уроженец Орска, математик с мировой славой, автор алгоритма Маканина, никогда не публиковал своих пронзительных, полных глубокого драматизма, рассказов. Он считал неэтичным делать это на фоне своего брата – добившегося мирового признания писателя Владимира Маканина.

Эти рассказы – «Страсти Аварийного поселка», «Губерля», «Король», «Ave Maria», «Максим и Уйгур» и др. – оказались в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия» при подготовке к передаче в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей большой коллекции личных вещей Владимира Маканина. С согласия родных Геннадия Маканина в декабре рассказы были опубликованы Оренбургским книжным издательством им. Г.П. Донковцева тиражом 1000 экземпляров, иллюстрированы Татьяной Антоновой. Они адресованы подросткам, старшим школьникам, но интересны и взрослому читателю. Сразу же после появления книга оказалась в «топ-листе» ярмарки интеллектуальной литературы «нон-фикшн» в Москве, а теперь названа «книгой недели» главным литературным еженедельником России.

Одновременно еще одно влиятельное федеральное издание «Независимая газета» в своем еженедельном приложении «НГ – Ex Libris» напечатало отзыв о другой оренбургской новинке – «Книге любви» поэтессы Надежды Кондаковой. Сборник стихотворений, вышедший к юбилею нашей землячки, давно живущей и работающей в Москве, являющейся многолетним членом Правления Центрального Дома Литераторов, попал в «пять книг недели» в последние дни 2018 года. «У Кондаковой гражданская лирика сливается с лирикой эротической, но никогда не допускающей ни пошлиночки. Поэзия для нее – это самоспасение и очищение не только своей, но и многих душ», – говорил о ее творчестве Евгений Евтушенко. «Книга любви» оформлена удивительной графикой Юнны Мориц, лично подобравшей иллюстрации к стихам Надежды Кондаковой.

Следует отметить, что в 2018 году еще три новинки Оренбургского книжного издательства неоднократно назывались федеральными СМИ и экспертными советами «книгой недели», попадали в «десятки» и даже «пятерки» произведений, которые «необходимо приобрести» на книжном фестивале на Красной площади в Москве. Это «Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского – издание, которым Оренбуржье отметило 275-летие со дня рождения Гавриила Державина; первый с 1928 года перевод с французского «Сибирских ночей» Жозефа Кесселя – к 120-летию автора и книга воспоминаний классика мировой мультипликации, уроженца Оренбурга Гарри Бардина «И вот наступило потом…»