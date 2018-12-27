В Новотроицке консультации по капремонту состоятся в первые дни января

Индивидуальное консультирование по вопросам капитального ремонта состоится в Новотроицке с 9 до 16 января. Прием проведет главный консультант Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Людмила Солдатова.

Собственники смогут обратиться за индивидуальными консультациями, получением выписки о состоянии лицевого счета, справкой об отсутствии задолженности, а также для заключения соглашения о реструктуризации при ее наличии. Для внесения изменений в базу данных о собственнике, а также получения необходимых документов при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на помещение.

Прием пройдет с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Новотроицк, ул. 1 Мая, 1а, каб. 24.