В Ташлинском районе введена в строй первая очередь автодороги «Подъезд к селу Иртек»

29 октября, в Ташлинском районе введена в строй первая очередь автомобильной дороги «Подъезд к селу Иртек от автомобильной дороги «Илек — Ташла – Соболево».

В открытии новой автодороги участвовали губернатор Юрий Берг, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, депутат Законодательного Собрания области Александр Коньков, глава Ташлинского района Владимир Сусликов, генеральный директор ООО «НК «Сладковско-Заречное» Андрей Барышников, генеральный директор ГУП «Оренбургремдорстрой» Василий Митякин, работники подрядных организаций.

Строительство дороги от трассы «Илек — Ташла — Соболево» к поселку Иртек в Ташлинском районе было начато в августе этого года. Маршрут автодороги пройдет через села Луговое и Болдырево. В этом году построен 14-километровый участок до села Болдырево. Еще 14 километров планируется построить в 2019 году.

Инвестором строительства выступает нефтяная компания «Сладковско-Заречное», вложившая в этот социально значимый инфраструктурный проект 250 млн рублей.

Губернатор Юрий Берг поблагодарил нефтяников за серьезный вклад в развитие территории присутствия.

– Открытая дорога в Ташлинском районе – это результат социального партнерства региона и нефтяной компании «Сладковско-Заречное». Компания наглядно продемонстрировала высокую социальную ответственность и конструктивный подход к решению вопроса, жизненно важного для жителей Болдырево и Лугового. В следующем году мы планируем будем праздновать открытие второй очереди дороги с жителями поселка Иртек. Спасибо нефтяникам и лично руководителю Промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за крепкую дружбу и готовность участвовать в развитии Оренбуржья, — сказал Юрий Берг.

Глава региона отметил хорошую работу дорожников и вручил благодарности губернатора лучшим производственникам. Главным подрядчиком строительства выступило ГУП «Оренбургремдорстрой». В работах на объекте участвовали Ташлинское, Курманаевское, Переволоцкое, Первомайское, Новосергиевское, Подгородне-Покровское и Беляевское дорожные управления.

Первую очередь построили в сжатые сроки, качество работ находилось на особом контроле. Новая дорога соответствует всем современным требованиям. Основание устроено из органоминеральной смеси, укрепленной битумом и цементом, а сверху уложено двухслойное покрытие из практичного асфальтобетона. При производстве работ акцент сделан на усиление дорожной одежды, так как по дороге круглогодично передвигаются не только легковые автомобили и пассажирские автобусы, но и крупнотоннажные нефтевозы.