Прошедшим летом на территории курорта ООО «Соленые озера» произошло ЧП, приехавший на отдых из Казахстана подросток, получил на аттракционе «Подушка. Крутой прыжок» серьезную травму – перелом бедра.

По факту оказания слуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей было возбуждено уголовное дело. Накануне Соль-Илецкий районный суд вынес приговор. За аттракцион, который не соответствовал требованиям безопасности, предусмотренным ГОСТ, бизнесмен заплатит штраф в размере 220 тыс. рублей.

Стоит особо отметить, что после происшествия опасный аттракцион был демонтирован.