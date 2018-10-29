Двух 71-летних пенсионерок сбили трамвай и автомобиль

В Новотроицке, с разницей в несколько дней произошло два ДТП, в котором пострадали 71-летние женщины.

Одно из ДТП произошло днем 29 октября, напротив дома №114 по улице Советской, 55-летний водитель трамвая сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с ушибом первого пальца левой кисти доставлена городскую больницу.

Другое ДТП произошло 26 октября, напротив дома №12 по улице Винокурова. 37-летний водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на женщину, которая также переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с закрытым переломом седалищной кости госпитализировали в больницу.