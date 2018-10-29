С территории строительной фирмы был похищен грузозахватный механизм для подъемного крана. Директор организации обнаружив пропажу сразу обратился в полицию.

Территория предприятие не была ограждена забором, а рядом находившаяся мойка привлекала большое количество горожан.

В ходе патрулирования улиц города сотрудниками ППС полиции был обнаружен автомобиль, перевозивший груз в багажнике. Остановив транспортное средство полицейские установили, что за рулем были двое молодых парней 19-и и 20 лет. Они пояснили, что приехали на мойку помыть автомобиль, но увидели находившийся на территории металлический механизм, погрузили его в автомобиль и решили сдать в скупку металла.

Молодые люди были задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.