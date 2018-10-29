С 31 октября по 2 ноября в Оренбургском государственном университете пройдет Международная молодежная научная конференция «Студенческие научные общества — экономике регионов».

Главная цель конференции — поддержать талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых, проводящих актуальные исследования для развития научно-производственного и социально-экономического потенциала регионов, а полученные результаты возможно внедрить в различные отрасли экономики и социальной сферы. На подобных мероприятиях молодые люди обмениваются научными результатами и исследовательским опытом, подчеркивая тем самым значимость развития студенческих научных обществ в России.

Конференция состоится впервые, в ней примут участие более 300 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых со всей России, а также из университетов Казахстана, Белоруссии и Украины. Они обсудят прогрессивные технологии машиностроения, пищевых производств, энергосбережения, проблемы промышленной теплоэнергетики, экономики, менеджмента, туризма, юриспруденции, строительства, медицины, экологии и другие волнующие современных ученых вопросы.

На пленарном заседании будут представлены доклады по самым различным направлениям науки. Один из них посвящен усовершенствованию технологий в сфере утилизации отходов освоения нефтяных скважин и новому оборудованию, используемому на месторождениях. В другом выступлении участники конференции расскажут, как геополитические события влияли на состояние мировой экономики в 2017 — 2018 годах. Среди них — выход США из Транстихоокеанского партнерства, взлёт цен на криптовалюту, разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна с Катаром, подписание президентом США закона об антироссийских санкциях, провозглашение независимости Каталонии и многое другое.

Речь в выступлениях молодых исследователей также пойдет о роли свободных радикалов в защите организма от инфекционных агентов, об опыте России и Казахстана в расследовании коррупционных преступлений и многом другом.

О функциях супермолекул и их применении расскажет гость вуза — ученый из Университета Хиросимы (Япония) Рё Секия.

Конференция проводится в рамках реализации Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Открытие конференции состоится 31 октября в 10:00 (16+)