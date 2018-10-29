Оренбуржцы в Ташкенте представили выставку о прошлом и обсудили будущее отношений региона с Узбекистаном.

Вслед за недавним участием делегации Оренбургской области в I Узбекско-российском образовательном форуме и I Форуме межрегионального сотрудничества Узбекистана и России сразу началась практическая отработка, реализация достигнутых договоренностей, что доказывает серьезность намерений, верность взятым обязательствам и курсу на стратегическое партнерство двух государств.

В рамках подписанного 19 октября 2018 г. соглашения о сотрудничестве между Оренбургским госуниверситетом и Ташкентским педуниверситетом, уже 26 октября эти вузы при содействии Представительства Россотрудничества и АНО «Содружество народов Евразии» организовали и провели Международную научную конференцию «Историко-культурные связи России и Узбекистана и перспективы гуманитарного сотрудничества в современный период».

На гостеприимной площадке в столице Узбекистана встретились ректор ТГПУ Шавкат Шарипов, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика, педагоги и ученые Института истории АН РУз, Национального университета им. Улугбека, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами и др.

Их дискуссию предваряла выставка уникальных документов Государственного архива Оренбургской области «Из истории российско-узбекских отношений во второй половине XVIII – конце XIX вв.». В ее материалах и выступлениях участников была всесторонне раскрыта ключевая роль, которую более 270 лет играет Оренбургский край в торгово-экономических отношениях России с Узбекистаном по кратчайшему маршруту в силу выгодного положения, сделавшего его «воротами на Восток». Связи региона с Узбекистаном укрепились с постройкой Оренбургско-Ташкентской железной дороги в 1906 г., которая до сих пор остается основной магистралью из России в Среднюю Азию, закалились боевым братством в совместных испытаниях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., помощью оренбуржцев при ликвидации последствий разрушительного Ташкентского землетрясения 1966 г. С распадом СССР к Оренбургской области вернулось ее прежнее геополитическое значение приграничного, ключевого региона во взаимоотношениях России со странами Средней Азии. Более того, в последние годы с Узбекистаном они переживают беспрецедентный, прорывной рост. За 1-ю половину 2018 г. внешнеторговый оборот Оренбургской области с Узбекистаном вырос на 90 %. Вместе с тем, как отметили на конференции, двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере пока отстает от заданных высоких темпов экономического сотрудничества, роста внешней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов. В целях его активизации на встрече стороны и обсудили пути наращивания сотрудничества между образовательными и научными центрами Оренбуржья и Узбекистана, которое по общему признанию представляет большой взаимный интерес.