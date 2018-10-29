Юрий Берг провел расширенное совещание

29 октября, губернатор Юрий Берг провел расширенное межведомственное совещание, на котором были рассмотрены вопросы по проблемным объектам жилищного строительства.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат  Гильмутдинов, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, заместитель прокурора Оренбургской области, старший советник юстиции Юрий Рываев, руководители и представители муниципальных органов власти, конкурсные управляющие, дольщики, пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков.

Первоначально в дорожной карте по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков,  были учтены шесть проблемных объектов. В 2017 – 2018 годах введены в эксплуатацию 2 жилых дома по улице Березка в Оренбурге и улице Целинной в пос. Нежинка Оренбургского района, также произведены страховые выплаты дольщикам объекта по улице Славянской в пос. Нежинка Оренбургского района. В результате решены проблемы 291 дольщика, из них в реестре пострадавших состояло 36 граждан.

– На сегодняшний день в дорожной карте остается один объект в городе Бузулуке. В реестре – 36 человек, что составляет менее 1% от всех участников долевого строительства в области, – подчеркнул Юрий Берг.– Да, в Оренбуржье ситуация с обманутыми дольщиками не является критичной, как в некоторых регионах. Но речь идет о защите интересов людей, поэтому этот вопрос находится на особом контроле правительства области.

Одним из вариантов завершения строительства 192-квартирного жилого дома по улице Московской в Бузулуке может стать привлечение нового застройщика, готового инвестировать свои средства в этот объект.

– В настоящее время реестр кредиторов закрыт. Конкурсным управляющим проработаны возможные пути восстановления прав граждан, – уточнил глава минстроя Александр Полухин. – Ситуация осложняется тем, что объект не имеет инвестиционной привлекательности для застройщиков, так как требует больших вложений в его достройку. Поэтому сейчас прорабатываются юридические и финансовые вопросы, которые бы позволили привлечь на объект потенциального застройщика и решить жилищный вопрос пострадавших дольщиков.

Также участники совещания обсудили ситуацию по так называемым потенциально проблемным объектам. Это многоквартирные дома, строительство которых не ведется более 6 месяцев или застройщики признаны банкротами. Сегодня в области насчитывается 15 таких объектов: 2 – в Оренбурге, по одному в Бугуруслане и в Гае, 11 домов находятся на территории Оренбургского района.

Правительством области на постоянной основе осуществляется мониторинг домов. Данные направляются в Минстрой России, прокуратуру области, Главному федеральному инспектору и размещаются на официальном сайте инспекции госстройнадзора.

Глава региона отметил, что на особом контроле необходимо держать объекты, которые не обеспечены страхованием, когда существует риск появления новых обманутых дольщиков.

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