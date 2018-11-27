В Стерлитамаке на заводе «Синтез-каучук» произошел сильный пожар

27 ноября в Стерлитамаке в одном из цехов ОАО «Синтез-каучук» произошло возгорание. В местное МЧС сообщение о ЧП поступило в 09:40. Огонь было видно на расстоянии нескольких километров.

На ликвидацию возгорания было направлено 44 спасателя и 24 единицы техники.

Распространение огня удалось остановить примерно через час после поступления сигнала о пожаре.

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По данным МЧС РФ, пожар начался в цистерне с изопентаном, объем которой 20 куб. Изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом.

По предварительным данным, пострадали 4 сотрудника предприятия. Их доставили в городскую больницу. Они могли получить ожоги или отравиться изопентаном.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания.

ОАО «Синтез-Каучук» — завод в городе Стерлитамак по производству высококачественных изопреновых каучуков общего и специального назначения. Управление предприятием осуществляет ООО «УК ТАУ НефтеХим». Завод работает с 1960 года.