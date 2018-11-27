Из-за отказа электроники самолет из Орска экстренно сел в Казани

У самолета Embraer-190 авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), выполнявший регулярный рейс из Орска в московское Шереметьево, произошла нештатная ситуация, из-за которой он был вынужден приземлиться в аэропорту Казани.

Пилоты приняли решение пойти на посадку после отказа электроники, некорректно отображалась индикация топлива. Посадка проведена успешно и в 04:54 по московскому времени аэропорт Казани принял орский борт.

На борту самолета находилось 76 пассажиров и 5 членов экипажа. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал.

– Экстренная посадка!!! Все живы, все здоровы, — написала в instagram пассажирка рейса Орск — Москва Ирина.

Позже она добавила, что пассажиров накормили: Продолжение тусовки в Казани!!!! Кормят.

По прибытию оренбургских пассажиров зарегистрировали на рейс авиакомпании S7, который отправился из Казани в столичный аэропорт Домодедово в 10:49 по мск. По расчетному времени самолет должен приземлиться в 12:27 по мск.