37-летняя жительница Оренбурга обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что в парикмахерской, где она работает, был похищен мобильный телефон.

Установить подозреваемого в краже помогли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина заходит в помещение парикмахерской и берет со стола сотовый телефон, после чего скрывается.

Позже правоохранители установили подозреваемого. им оказался 42-летний житель города. Стоит отметить, что в момент совершения кражи, мужчина находился под запретом ограничения свободы за совершение другого преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в отделе полиции №1 МУ МВД России «Оренбургское».

ВИДЕО КРАЖИ