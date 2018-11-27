28 ноября в Оренбуржье ожидается ухудшение погодных условий, об этом сообщает МЧС ссылаясь на данные Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие сутки, 28 ноября, местами по Оренбургской области ожидается сильные осадки, метель. Сила ветра может достигать 14-19 м/с.

Температура воздуха в Оренбурге и Орске весь день будет держаться возле отметки — 1°С. В Бузулуке будет прохладней, чем центральной и восточной частей области, температура воздуха будет на отметке — 5°С. Зато в Соль-Илецке будет относительно тепло +1°С. А вот абдулинцам стоит одеться потеплее, на северо-западе области температура воздуха будет около — 8°С.