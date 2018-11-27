5 декабря в Оренбургской области стартует общероссийская премьера фильма «#Я волонтер. Истории неравнодушных». Первыми документальную полнометражную картину о добровольцах России увидят в Оренбурге, Новосергиевке и Бугуруслане. С 6 декабря бесплатные показы фильма пройдут во всех муниципалитетах региона.

5 декабря в 14:00 в кинотеатре «Сокол» на премьерном показе фильма соберутся около 300 представителей студенческого сообщества и членов волонтерских объединений Оренбуржья. На встрече будут награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» — главный фильм года о настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды.

Документальная лента о добровольцах создана в рамках медиапроекта #ЯВолонтер. Поделиться впечатлениями о фильме и узнать больше о возможностях волонтерства можно на сайте Единой Информационной Системы «Добровольцы России», являющейся партнером проекта: добровольцыроссии.рф

Герои фильма – волонтеры из фондов «Со-единение», «Волонтеры в помощь детям сиротам», «Старость в радость», социального проекта «Творчеству в малых селах быть», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и многих других организаций-партнеров проекта. В заключительный монтаж помимо отснятого материала вошли архивные кадры, снятые самими волонтерами по всей стране от Архангельска до Сахалина.

В съемках фильма также приняли участие деятели культуры, чьё творчество и общественная позиция глубоко связаны с ценностями волонтерства: Дина Корзун, Алексей Серебряков, Ксения Алферова, Андрей Звягинцев, Варвара Шмыкова, участники музыкальной группы «Грот» Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко.

Продолжительность фильма 1 час 25 минут.Возрастная категория 12+.