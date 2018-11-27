Работу с должниками ведет Фонд модернизации ЖКХ области. При возникновении задолженности собственнику направляется квитанция с напоминанием о необходимости исполнения обязанности по уплате взносов.

При этом на сумму долга ежедневно начисляется пеня за просрочку оплаты. Данные средства формирует фонд капитального ремонта дома, а потому законом не предусмотрено «списание» штрафных санкций, напоминают специалисты регионального оператора.

Затем должнику направляется досудебная претензия. Так, в 2018 году 223 собственника (как физические, так и юридические лица) получили требование погасить задолженность в сумме 12,7 млн рублей.

Досудебная претензионная работа дает результат в каждом третьем случае. После чего фонд приступает к принудительному взысканию, отмечает начальник отдела судебной работы Аскар Утенов:

– В 2018 году в суды направлено порядка полутора тысяч исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов. Для принудительного взыскания службе судебных приставов передано менее 250 исполнительных документов, остальное – погашено в добровольном порядке.