Двое жителей поселка Нежинка не предполагали, что их преступление зафиксирует камера видеонаблюдения.

Так, накануне, местный житель обратился в полицию с заявлением о краже его имущества. Мужчина пояснил, что у него были украдены перфоратор, две дрели, две УШМ, удлинитель и две сумки.

Оперативники вышли к месту происшествия и вскоре установили подозреваемых. Ими оказались односельчане, проживающие на соседней улице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришка грозит до 6 лет лишения свободы.