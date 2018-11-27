На трассе Самара-Оренбург, неподалеку от села Бурдыгино произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля, ВАЗ-2115 и KIA Sportage. От автомобилей не осталось целого места, их слово пропустили через мясорубку.

В результате этой чудовищной аварии погиб водитель ВАЗа, сообщили в региональном УМВД. Информация, о состоянии водителя иномарки пока не поступала.

Это ДТП создало огромную пробку на трассе. Сейчас, на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Движение транспорта в оба направления восстановлено.

ФОТО С МЕСТА ДТП