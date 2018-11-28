Город, в котором захочется жить

Город только начинает освещать неяркое ноябрьское солнце – а зал ресторана О2 уже под завязку заполнен людьми.

Предприниматели, юристы, законодатели, журналисты, бухгалтеры, молодежь и студенты – пожалуй, впервые на одной площадке собрались представители таких разных слоев общества, объединений, групп. Все они пришли на заседание бизнес-клуба Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, чтобы обсудить, как сделать Оренбург городом-миллионником. Тему для дискуссии предложила Татьяна Демина – руководитель группы компаний «Секретория». И, как оказалось – попала в точку!

Сегодня уже очевидно – Оренбург стоит на пороге перемен. Точнее, он УЖЕ начал меняться. Если мы не поддержим эти изменения сегодня – завтра города может не быть.

«Я считаю абсолютно недопустимым умалчивать о проблемах, которые нас волнуют! – говорит модератор дискуссии Татьяна Демина. – Только скептики считают, что такие выступления ни к чему не приводят. Я же уверена – без них город ждет стагнация. Власть уже очень хорошо нас слышит. Осталось начать действовать быстрее. Это – главный принцип сегодняшней экономики, современного мира. Быстрый – или мертвый. Третьего не дано».

Неравнодушные к судьбе Оренбурга горожане единогласно высказываются за «быстрый». Предложения у всех разные, но большинство из них – абсолютно рабочие. Неожиданно оказывается, что хорошего в городе – много. Есть и рабочие места, и крепкие предприятия, и талантливая молодежь, и опыт, и ресурсы. Иногда для того, чтобы решить проблему, достаточно нескольких рукопожатий – кафедра менеджмента ОГУ, например, готова обеспечивать работодателей квалифицированными кадрами, а предприниматели – готовы растить будущих сотрудников со школьной скамьи. У города есть крепкая идеология, здесь не порушены традиции наставничества, нам еще есть, на кого опереться.

Дело за малым. Должна появиться воля и принципиально новый управленческий и административный ресурс, который будет полностью отвечать трендам и веяниям времени. Будет современным, мобильным, увлекательным и быстрым.

Только тогда станет таким и город. И только тогда в нем снова — захочется жить!