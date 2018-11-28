Физические лица уплачивают налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги на основании направленных им налоговым органом уведомлений.

Исчисление налога на имущество физических лиц и земельного налога производится налоговыми органами по месту нахождения объектов налогообложения, исчисление транспортного налога – по месту жительства физического лица.

В этом году в налоговое уведомление включен еще один налог – НДФЛ, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами с доходов, полученных в 2016 и 2017 годах.

Налоги уплачиваются не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом). Учитывая, что 01.12.2018 приходится на субботу, срок уплаты имущественных налогов в 2018 году — не позднее 03.12.2018.

Уплата налогов может быть произведена как самим налогоплательщиком, так и иным лицом. В поле «ИНН» плательщика должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Производить уплату налогов рекомендуется по индексу документа, так как в индексе заложена информация о плательщике налога (фамилия, имя, отчество), точной сумме платежа, наименовании налога, коде бюджетной классификации.

В случае частичной оплаты можно также воспользоваться тем же самым индексом документа до полного погашения налога.

Самый удобный и быстрый способ уплаты — Личный кабинет налогоплательщика или его мобильная версия «Налоги ФЛ». Находясь в нем, можно уплачивать налоги с помощью банковской карты и без комиссии.

Имея на руках налоговое уведомление, произвести уплату можно в любом банке, а также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, введя уникальный номер из платежного документа.