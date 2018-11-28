Конкурс рисунка «Владимир Даль – гений Евразии» посвящён творчеству Владимира Даля и его пребыванию в Оренбурге. Целью является повышение интереса к произведениям Владимира Даля среди подрастающего поколения.

Представленные работы должны быть формата А3 (42 см х 29 см). На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге или картоне в любой технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки). Работы в электронном виде по адресу: KonkursOrenburgDal@yandex.ru принимаются в формате JPG. Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта.

Оригиналы работ ждут по адресу: 460000 город Оренбург, пер. Каширина, 29, кабинет 9. Работы принимаются с 30 ноября 2018 по 30 мая 2019.

Владимир Иванович Даль (1801-1872) – русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Владимир Даль прибыл в Оренбург в июле 1833 года на административную службу. В годы пребывания в Оренбургском крае у Даля созрела мысль о составлении словаря, а также многообразие и яркость полученных в нашем крае впечатлений способствовало расцвету писательского таланта.

Владимир Даль участвовал в управлении оренбургским краем, с его огромной территорией, разнообразными природными условиями, разноязычным населением, каждый из которых придерживался своих обычаев, традиций.

За 8 лет пребывания Даля в Оренбуржье им было написано значительная часть его повестей, рассказов, а также основное пополнение запасов его словаря, и собрание народных сказок, пословиц, песен.