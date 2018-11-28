ДТП в котором погиб 3-летний мальчик произошло утром, 28 ноября, на автомобильной дороге Оренбург — Самара, у хутора Степановский.

За рулем автомобиля «ВАЗ-2106» находилась 34-летняя женщина. В сложных погодных условиях она допустила столкновение с микроавтобусом «ГАЗель», который двигался во встречном направлении.

В результате дорожной аварии погиб ребенок, который находился в удерживающем устройстве на переднем пассажирском сиденье справа легкового автомобиля, от полученных травм скончался на месте. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

ВИДЕО С МЕСТА ДТП

ФОТО С МЕСТА ДТП