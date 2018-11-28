28 ноября в 11:25, на 52-м километре автодороги Оренбург – Акбулак, возсле села Елшанка произошло столкновение грузового автомобиля с прицепом MAN и минивэна Volkswagen Sharan. По предварительной информации погибли пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, проводится деблокирование погибших и пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Силы и средства Оренбургского гарнизона МЧС незамедлительно отреагировали на данное сообщение. На место происшествия первыми убыли боевой расчет ПСЧ-6 и оперативная группа ОФПС-9, дислоцирующиеся в мобильном пункте обогрева, развернутым 27 ноября на 28 километре трассы Оренбург – Акбулак, сообщили в МЧС.

ФОТО С МЕСТА ДТП