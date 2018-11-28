В Оренбуржье с начала недели установилась снежная и ветряная погода, сила ветра достигала до 20 м/с. Но температура воздуха была комфортная, в областном центре она не превышала — 3ºС.

Начиная с четверга погода в Оренбуржье вновь будет меняться, на смену снегу придет похолодание. По данным Оренбургского ЦГМС 29 ноября ожидается резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на 10° С и более, метель, усиление ветра ночью 15-19 м/с, днем 15-17 м/с, ночью метель. Местами на дорогах снежные заносы и накаты. Наибольшее понижение температуры ожидается в пятницу и субботу и воскресенье, ночью температура будет опускаться до — 23° С.

Начиная со следующей недели, температура воздуха будет находиться на отметке — 5ºС. — 14ºС.

Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий МЧС развернуло пять мобильных пунктов обогрева:

176 км. трассы М-5 УРАЛ, «Самара-Оренбург», п. Искра Бузулукский район – палатка М-30 вместимостью 30 человек. 51 км трассы «Оренбург-Уфа». 1 палатка вместимостью 30 человек. 28 км трассы «Оренбург-Акбулак» (поворот на п. Экспериментальный). 1 палатка вместимостью 30 человек, 6 палаток вместимостью по 10 человек. 170 км трассы Р-336 «Оренбург-Орск» (район п. Краснощеково). 1 палатка вместимостью 30 человек. 207 км трассы Р-336 «Оренбург-Орск».

Внимание!

Если вы оказались в сложной ситуации, то можно позвонить по отдельному номеру любого оператора сотовой связи на номера: