В Оренбуржье с начала недели установилась снежная и ветряная погода, сила ветра достигала до 20 м/с. Но температура воздуха была комфортная, в областном центре она не превышала — 3ºС.
Начиная с четверга погода в Оренбуржье вновь будет меняться, на смену снегу придет похолодание. По данным Оренбургского ЦГМС 29 ноября ожидается резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на 10° С и более, метель, усиление ветра ночью 15-19 м/с, днем 15-17 м/с, ночью метель. Местами на дорогах снежные заносы и накаты. Наибольшее понижение температуры ожидается в пятницу и субботу и воскресенье, ночью температура будет опускаться до — 23° С.
Начиная со следующей недели, температура воздуха будет находиться на отметке — 5ºС. — 14ºС.
Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий МЧС развернуло пять мобильных пунктов обогрева:
- 176 км. трассы М-5 УРАЛ, «Самара-Оренбург», п. Искра Бузулукский район – палатка М-30 вместимостью 30 человек.
- 51 км трассы «Оренбург-Уфа». 1 палатка вместимостью 30 человек.
- 28 км трассы «Оренбург-Акбулак» (поворот на п. Экспериментальный). 1 палатка вместимостью 30 человек, 6 палаток вместимостью по 10 человек.
- 170 км трассы Р-336 «Оренбург-Орск» (район п. Краснощеково). 1 палатка вместимостью 30 человек.
- 207 км трассы Р-336 «Оренбург-Орск».
Внимание!
Если вы оказались в сложной ситуации, то можно позвонить по отдельному номеру любого оператора сотовой связи на номера:
- 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС),
- 102 (служба полиции),
- 103 (служба скорой медицинской помощи),
- 104 (служба газовой сети).
- Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99