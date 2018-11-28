3 декабря в народном музее Матвеевского района откроется выставка работ художницы Жанны Ильясовой (0+).

Жанна родилась и живет в городе Абулино, где окончила лицей и детскую школу искусств. Затем училась в Уфимском государственном колледже института и дизайна и окончила его по специальности «дизайн» с отличием. Жанна пробует реализовать свой творческий потенциал в разных жанрах живописи, предпочитая графику и акварельный карандаш. Особенно ей нравится рисовать портреты.

Яркий и самобытный талант художницы ценители живописи открыли на выставке «Палитра талантов» в Абдулинском историко-краеведческом музее, которая прошла 2 ноября этого года во время акции «Ночь искусств». На экспозиции в Матвеевском музее посетители познакомятся с ее творческими проектами «Деревня» и «Любимая Корея». Здесь представлены 52 работы молодой художницы, в том числе более 20 портретных зарисовок, выполненных углем, кофе, акварелью и акрилом.

На открытии экспозиции для юных посетителей Матвеевского музея Жанна Ильясова проведет мастер-класс в технике нетрадиционного рисования «Чудеса из кофейной чашки». Выставка картин абдулинской художницы в селе Матвеевка будет работать до 28 декабря.