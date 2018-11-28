В Оренбуржье сдан двухтысячный объект по программе капремонта

К проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы в области приступили с октября 2014 года. За это время капитально обновлено 674 крыши, 245 фасадов, 648 инженерных сетей, выполнено укрепление фундаментов в 15 многоквартирных домах Оренбургской области.

Улучшены условия проживания почти 180 тысяч оренбуржцев.

В конце ноября был сдан двухтысячный объект – лифтовое оборудование на проспекте Гагарина, 29/2, города Оренбурга. Старые подъемники, отработавшие тридцать лет, были включены в проект по ускоренной замене лифтового оборудования.

В настоящее время все документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию переданы в управляющую компанию. После контроля со стороны Ростехнадзора подъемники начнут функционировать.

В Оренбуржье приступили к замене лифтов, срок службы которых в будущем году достигнет 25 лет. Например, в Орске на улице Ялтинской, 92а, установка новых лифтов началась уже сейчас, чтобы ремонт принес меньше неудобств жителям.

– Проект по ускоренной замене находится на контроле Правительства региона, органов местного самоуправления. Подрядные организации осознают социальную значимость проводимых работ. В ходе контрольных мероприятий, поставлена задача ускорить темпы их проведения, – отметил руководитель регионального оператора Тарген Бахитов