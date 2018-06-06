С 31 мая по 3 июня в Старом Осколе прошла VII Корпоративная Спартакиада компании «Металлоинвест». Более 300 работников Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, УралМетКома, Рудстроя и Управляющей компании соревновались в 11 видах спорта: футболе, волейболе, стритболе, пляжной и легкоатлетической эстафетах, плавании, настольном и большом теннисе, бадминтоне, дартсе и стендовой стрельбе, а такжеприняли участие в творческом конкурсе.
Торжественная церемония открытия Спартакиады состоялась 1 июня на стадионе «ПромАгро».
«Поздравляю с открытием VII Корпоративной Спартакиады, — обратился к участникам генеральный директор УК «Металлоинвест»Андрей Варичев.- Она уже стала традицией, которая поддерживается благодаря вашей энергии, неугасаемому энтузиазму. Вы находите в себе силы в выходные дни и после работы заниматься спортом. Молодцы»!
В день торжественного открытия Спартакиады состоялась легкоатлетическая эстафета, в которой победила команда ОЭМК с результатом 2:11:08.
После четырех дней соревнований таблица победителей выглядит следующим образом.
Футбол:
I место – ОЭМК
II место – УралМетКом
III место – Лебединский ГОК
Волейбол:
I место – Михайловский ГОК
II место – ОЭМК
III место – УралМетКом
Стритбол:
I место – УралМетКом
II место – ОЭМК
III место – Лебединский ГОК
Легкоатлетическая эстафета:
I место – ОЭМК
II место – Михайловский ГОК
III место – Рудстрой
Дартс:
I место – ОЭМК
II место – Уральская Сталь
III место – Михайловский ГОК
Настольный теннис:
I место – УралМетКом
II место – Лебединский ГОК
III место – ОЭМК
Плавание (эстафета):
I место – ОЭМК
II место – Михайловский ГОК
III место – Уральская Сталь
Пляжная эстафета (на песке):
I место – ОЭМК
II место – УралМетКом
III место – Михайловский ГОК
Бадминтон:
I место – Уральская Сталь
II место – Михайловский ГОК
III место – УралМетКом
Большой теннис (кубковый турнир):
I место — УК «Металлоинвест»
II место – Михайловский ГОК
III место – УралМетКом
Стендовая стрельба (кубковый турнир):
I место – ОЭМК
II место – УралМетКом
III место – Уральская Сталь
Стендовая стрельба (личное первенство):
I место — Андрей Зиновьев, Лебединский ГОК
II место – Илья Николаев, УралМетКом
III место — Виктор Аверьянов, ОЭМК
Творческий конкурс:
I место – Уральская Сталь
II место – Михайловский ГОК
III место – УК «Металлоинвест»
Победителями в личных номинациях стали:
Лучший в теннисе – Андрей Угаров, УК «Металлоинвест»
Лучший в волейболе – Александр Серенко, Михайловский ГОК
Лучший в плавании – Мария Хан, ОЭМК
Лучший в дартсе – Николай Дудченко, ОЭМК
Лучший в футболе – Денис Коршиков, ОЭМК
Лучший в стендовой стрельбе – Андрей Зиновьев, Лебединский ГОК
Лучший в настольном теннисе – Максим Носов, Лебединский ГОК
Лучший в пляжной эстафете – Ольга Углова, ОЭМК
Лучший в бадминтоне – Дмитрий Хомич, Уральская Сталь
Лучший в стритболе – Владимир Петров, Михайловский ГОК
Лучший в легкоатлетической эстафете – Анастасия Еременко, Рудстрой
Самый полезный участник – Алексей Абрамов, УК «Металлоинвест»
За волю к победе – Владимир Батюхнов, Михайловский ГОК.
«Радует, что круг спортсменов Спартакиады расширяется. К VII Корпоративной Спартакиаде присоединилась команда Рудстроя. Спасибо всем за неравнодушие и активное участие в соревнованиях»! – подвела итог директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.