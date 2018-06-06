С 31 мая по 3 июня в Старом Осколе прошла VII Корпоративная Спартакиада компании «Металлоинвест». Более 300 работников Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, УралМетКома, Рудстроя и Управляющей компании соревновались в 11 видах спорта: футболе, волейболе, стритболе, пляжной и легкоатлетической эстафетах, плавании, настольном и большом теннисе, бадминтоне, дартсе и стендовой стрельбе, а такжеприняли участие в творческом конкурсе.

Торжественная церемония открытия Спартакиады состоялась 1 июня на стадионе «ПромАгро».

«Поздравляю с открытием VII Корпоративной Спартакиады, — обратился к участникам генеральный директор УК «Металлоинвест»Андрей Варичев.- Она уже стала традицией, которая поддерживается благодаря вашей энергии, неугасаемому энтузиазму. Вы находите в себе силы в выходные дни и после работы заниматься спортом. Молодцы»!

В день торжественного открытия Спартакиады состоялась легкоатлетическая эстафета, в которой победила команда ОЭМК с результатом 2:11:08.

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После четырех дней соревнований таблица победителей выглядит следующим образом.

Футбол:

I место – ОЭМК

II место – УралМетКом

III место – Лебединский ГОК

Волейбол:

I место – Михайловский ГОК

II место – ОЭМК

III место – УралМетКом

Стритбол:

I место – УралМетКом

II место – ОЭМК

III место – Лебединский ГОК

Легкоатлетическая эстафета:

I место – ОЭМК

II место – Михайловский ГОК

III место – Рудстрой

Дартс:

I место – ОЭМК

II место – Уральская Сталь

III место – Михайловский ГОК

Настольный теннис:

I место – УралМетКом

II место – Лебединский ГОК

III место – ОЭМК

Плавание (эстафета):

I место – ОЭМК

II место – Михайловский ГОК

III место – Уральская Сталь

Пляжная эстафета (на песке):

I место – ОЭМК

II место – УралМетКом

III место – Михайловский ГОК

Бадминтон:

I место – Уральская Сталь

II место – Михайловский ГОК

III место – УралМетКом

Большой теннис (кубковый турнир):

I место — УК «Металлоинвест»

II место – Михайловский ГОК

III место – УралМетКом

Стендовая стрельба (кубковый турнир):

I место – ОЭМК

II место – УралМетКом

III место – Уральская Сталь

Стендовая стрельба (личное первенство):

I место — Андрей Зиновьев, Лебединский ГОК

II место – Илья Николаев, УралМетКом

III место — Виктор Аверьянов, ОЭМК

Творческий конкурс:

I место – Уральская Сталь

II место – Михайловский ГОК

III место – УК «Металлоинвест»

Победителями в личных номинациях стали:

Лучший в теннисе – Андрей Угаров, УК «Металлоинвест»

Лучший в волейболе – Александр Серенко, Михайловский ГОК

Лучший в плавании – Мария Хан, ОЭМК

Лучший в дартсе – Николай Дудченко, ОЭМК

Лучший в футболе – Денис Коршиков, ОЭМК

Лучший в стендовой стрельбе – Андрей Зиновьев, Лебединский ГОК

Лучший в настольном теннисе – Максим Носов, Лебединский ГОК

Лучший в пляжной эстафете – Ольга Углова, ОЭМК

Лучший в бадминтоне – Дмитрий Хомич, Уральская Сталь

Лучший в стритболе – Владимир Петров, Михайловский ГОК

Лучший в легкоатлетической эстафете – Анастасия Еременко, Рудстрой

Самый полезный участник – Алексей Абрамов, УК «Металлоинвест»

За волю к победе – Владимир Батюхнов, Михайловский ГОК.

«Радует, что круг спортсменов Спартакиады расширяется. К VII Корпоративной Спартакиаде присоединилась команда Рудстроя. Спасибо всем за неравнодушие и активное участие в соревнованиях»! – подвела итог директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.