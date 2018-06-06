Курорт «Соленые озера» включен в федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019-2025 годы.

28 апреля 2018 года Правительство Оренбургской области направило заявку по инвестиционному проекту «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» для включения в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019-2025 годы).

10 мая 2018 года в Москве под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова состоялось заседание рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов, предлагаемых субъектами Российской Федерации к включению в перечень мероприятий проекта федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». На заседании был представлен 71 инвестиционный проект из 49 регионов России.

На данном заседании проект Оренбургской области презентовали и обосновывали необходимость его реализации вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, а также представитель «якорного» инвестора кластера от ООО «Соль-Илецк-курорт» Сергей Иванов.

По результатам анализа рабочей группы было принято решение включить в федеральную целевую программу 19 инвестиционных проектов, в их числе оказался туристско-рекреационный кластер «Соленые озера».

Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» также был поддержан председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко на 435-ом пленарном заседании Совета Федерации. Этот проект Оренбургской области представляла сенатор – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

– Наш регион – живой пример государственно–частного партнерства в сфере туризма, мы развиваем туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» в моногороде Соль-Илецк. Нам удалось привлечь почти 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций. Построено 19 объектов туристической инфраструктуры, в числе которых объекты культурного назначения и детского отдыха. Развивается оздоровительный комплекс: грязелечение, спелеолечение, фитотерапия, арбузолечение, — отметила в своем выступлении сенатор.

По итогам доклада Валентина Матвиенко резюмировала: «Это тот объект, который требует государственной поддержки».

Реализация туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» ведется с 2013 года за счет привлечения федеральных средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Благодаря федеральной поддержке построено и реконструировано 8 объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей. Это позволило стабилизировать критическую ситуацию на курорте и предотвратить аварии на объектах коммунального хозяйства.

Планируемые во втором этапе Кластера объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры на общую сумму 4,6 миллиарда рублей позволят функционировать курорту в круглогодичном режиме, предоставляя туристам современную инфраструктуру и обеспечивая высокое качество обслуживания.