Юрий Берг: «Президент России поставил задачи, которые мы обязаны выполнить!»

6 июня, губернатор Оренбургской области провел совещание по вопросу реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В совещании приняли участие вице-губернаторы и министры областного Правительства, руководители областных департаментов, комитетов и контрольных органов.

– Майский Указ 2018 года регламентирует логичное продолжение комплексной государственной политики. Президент считает необходимым придерживаться заданного вектора и усилить работу до достижения прорыва по всем направлениям. Я считаю очень важным, что подавляющее большинство граждан нашей страны и, в частности, оренбуржцев, поддерживает президентский курс. Это значит, что есть возможность мобилизовать на достижение заявленных целей не только материальные и организационно-кадровые ресурсы государства, но и гражданские силы. В Указе № 204 есть отдельный пункт о необходимости вовлечения большего числа людей в общественно значимые дела. Прежде всего, речь идёт о создании современной и комфортной жизненной среды, а также о вопросах экологии. Первые результаты реализации программы «Формирование комфортной городской среды» позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Оренбуржцы готовы участвовать в обустройстве жизненного пространства. И эту готовность подтвердили в ходе голосования по выбору проектов благоустройства на 2018 год. Теперь нам нужно добиться такого же понимания и активного участия граждан в вопросе сбора и утилизации отходов. Задача сложная, но она поставлена и потому должна быть решена. Равно как и все остальные задачи в экономике и социальной сфере, – отметил Юрий Берг, обращаясь к участникам совещания.

Губернатор подчеркнул, что рамочные предложения по реализации положений указа от региона уже отправлены в профильные федеральные министерства, и Оренбургская область должна принять участие во всех национальных проектах и отраслевых программах, которые сейчас формируются на уровне Федерации

Члены Правительства области доложили о состоянии и главных направлениях развития здравоохранения, образования, культуры, информационных технологий и связи, строительной и дорожной отраслей, экологической деятельности, рынка труда, экономики.

Губернатор подвел итоги совещания, отметив, что общее понимание целей и задач имеется, и главное сейчас – своевременно отрабатывать запросы федеральных министерств и ведомств.

– Президент поставил перед нами задачи, которые мы обязаны выполнить! Поручаю всем членам Правительства области, руководителям органов исполнительной власти в ближайшие месяцы, пока проходит разработка программ и проектов, держать вопрос под личным контролем. Также поручаю составить планы действий по реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в срок до 18 июня, – сказал Юрий Берг.