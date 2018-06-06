В Северном округе выбрали лучшего газонокосильщика

6 июня в Северном округе Оренбурга прошел конкурс «Лучший газонокосильщик – 2018».

Каждому из 29 участников предстояло обработать 2000 квадратных метров на участке от ул. Транспортной до ул. Волгоградской вдоль улицы Театральной.

Главными критериями оценки стали качество и ровность покоса, быстрота выполнения объёма работ, наличие и состояние специальной одежды.

Специальные призы, утвержденные Главой города Оренбурга Евгением Араповым, были вручены Светлане Саттаровой, дворнику ООО «УКЖФ «ГАРАНТ» Виталию Болотову, дворнику ООО «УК «Стимул».

Конкурсной комиссией подведены итоги и награждены лучшие косари округа. Победителям и призерам вручены благодарственные письма, дипломы, ценные подарки.

Призовые места среди победителей распределись следующим образом: III место занял Николай Учкин (ООО «Зеленстрой»); II — Игорь Власов (ООО УК «ХОЛДИНГ»); I — Анатолий Федоренко (ООО «УК «Альфа»).

За многолетнее сотрудничество в организации и проведении конкурса «Лучший газонокосильщик Северного округа» администрацией Северного округа награжден региональный менеджер ООО «Хускварна» Николай Зоркин.