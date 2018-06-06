В адрес городского Совета поступило обращение с просьбой проверить правомерность установления скидки на проезд в муниципальном транспорте при оплате картой.

Вынесенные на рассмотрение городского Совета проекты решений в обязательном порядке проходят юридическую экспертизу и направляются в городскую прокуратуру.

В случае с данным конкретным решением речь идет об установлении скидки неопределенному кругу потребителей, использующих безналичную форму оплаты проезда.

Согласно позиции Роспотребнадзора, разрабатываемые и реализуемые продавцами товаров маркетинговые стратегии, направленные на повышение привлекательности безналичных расчетов за счет предоставления разного рода скидок (бонусов и т.п.) с «основной» цены услуг при их оплате банковскими картами или иными электронными средствами платежа нарушением законодательства о защите прав потребителей не являются. Разумеется, когда речь идет о скидке для неопределенного круга потребителей.

Отмена более низких тарифов при безналичной оплате проезда фактически будет означать ухудшение положения горожан, пользующихся муниципальным общественным транспортом. Но сложившая судебная практика говорит о том, что в подобных ситуациях скидка сохраняется: аналогичные ситуации возникали в Чувашии и Липецкой области. И Верховный Суд Российской Федерации уже высказал свою позицию по данному вопросу.