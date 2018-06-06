«Спасибо от Сбербанка» и «РЖД Бонус» стали партнерами

Сбербанк и Федеральная пассажирская компания заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Соглашение определяет намерение установить партнерские отношения в части программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «РЖД Бонус» и обмена бонусов для участников этих программ. На сегодняшний день в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют 34 млн человек, в программе «РЖД Бонус» — 3,3 млн человек.

Другое направление сотрудничества, которое компании планируют развивать в будущем, — реализация социально-значимых проектов. В частности, предоставление скидок на железнодорожные билеты владельцам пенсионной и молодежной карт Сбербанка. Скидка на покупку билетов по молодежной карте составит 25% от его стоимости, размер скидки по пенсионной карте будет утвержден позднее.

Пенсионная карта — дебетовая карта, предлагаемая клиентам Сбербанка для получения пенсии и других социальных выплат от ПФР. Пенсионеры получают карту бесплатно, по карте начисляется 3,5% на остаток и бонусы СПАСИБО за покупки. Молодежная карта Сбербанка — это специальная дебетовая карта для клиентов 14-25 лет с пониженным тарифом на обслуживание и повышенными СПАСИБО за покупки у релевантных для молодежи партнеров программы «Спасибо от Сбербанка».

Портфель пенсионных карт Сбербанка превышает 30 млн штук, портфель молодежных карт — более 9 млн штук.

«Благодаря партнерству с «РЖД Бонус» клиенты Сбербанка не только получат дополнительную возможность для обмена бонусов СПАСИБО на железнодорожные билеты, но и смогут существенно экономить при покупке билетов без бонусов», — сообщил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

«Преимущества партнёрства двух программ лояльности — «РЖД Бонус» и «СПАСИБО» Сбербанка — смогут оценить миллионы жителей нашей страны. Две крупнейшие программы лояльности страны впервые в истории объединили свои усилия в продвижении социально значимых программ», — подчеркнул генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.