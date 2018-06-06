Заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОРГМУ предстанет перед судом

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый, находясь на рабочем месте в учебном корпусе Оренбургского государственного медицинского университета в городе Оренбурге, являясь заведующим кафедрой «Биологическая химия», получил от 21 студента университета взятки за проставление положительных оценок за экзамен без фактической проверки уровня их знаний по предмету.

Сумма взяток составила от 4,5 до 16 тысяч рублей. Общий размер полученных преподавателем от студентов взяток превысил 161 тысячу рублей.

Факт передачи денежных средств был зафиксирован в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Фигурант был задержан в установленном законом порядке. По ходатайству следователей СК судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде – домашнего ареста. Мера пресечения фигуранту не изменялась.

В настоящее время Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении заведующего кафедрой «Биологическая химия» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургского государственного медицинского университета Минздрава России (ОРГМУ)», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) и 20 эпизодов ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свою вину в инкриминируемых ему деяниях обвиняемый признал, рассказал об обстоятельствах преступления.

В рамках расследования уголовного дела следствием в адрес руководства ВУЗа и министерства здравоохранения Оренбургской области внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, которые находятся на рассмотрении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.