Награды мастерам вручили глава Южного округа Артем Гузаревич, заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель и депутат Законодательного Собрания области Дамир Фахрутдинов.

— Традиционный для округа конкурс вновь показал, что вы – профессионалы! Это благодаря вам мы всегда с гордостью показываем гостям Оренбурга, какой у нас ухоженный и зеленый город. От лица всех своих коллег, от лица всех жителей благодарю вас за нелегкий ежедневный труд! – обратился к участникам конкурса Игорь Шепель.

В этом году за звание «Лучшего газонокосильщика Южного округа» боролись 44 мастера из предприятий и организаций, расположенных на территории округа. Каждый из них обработал участок площадью 2 000 квадратных метров, а конкурсная комиссия оценивала результат по скорости, качеству работ и знанию технологии. Обладатели лучших результатов получили дипломы и подарки.

Главную награду в мужской номинации получил рабочий МКУ «Благоустройство и озеленение» Радиф Хисамутдинов, а в женской лучшей стала мастер по благоустройству ООО «ЖЭУ-5» Венера Перехватова.

— Я работаю в этой сфере давно, уже 10 лет. И в конкурсе участвую не впервые – от этого победа еще приятнее! Нужно всегда стремиться к лучшему и быть первой, – призналась победительница.

А дополнительный приз «За волю к победе» был вручен рабочему МКУ «Благоустройство и озеленение» Владимиру Черемисину.