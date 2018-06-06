Лучшим социальным работникам вручены муниципальные награды

Двойной праздник — День социального работника и 100-летие системы социальной защиты в России — отметили социальные работники Оренбурга. В торжественной обстановке лучшие из лучших представителей профессии получили главные городские награды за добросовестный труд.

Сегодня в системе социальной защиты в областном центре трудятся около 2 тысяч человек. Гостями праздничного мероприятия, которое состоялось во Дворце творчества детей и молодёжи, стали сотрудники, чей стаж работы в этой сфере составляет 20, 30 и даже 40 лет. Представителей благородной и гуманной профессии с их праздником поздравили министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Дамир Фахрутдинов, депутат Оренбургского городского Совета Елена Афанасова, начальник управления по социальной политике администрации города Светлана Золотухина.

— Мне очень приятно от председателя городского Совета Ольги Петровны Березневой и всего депутатского корпуса поздравить социальных работников нашего города! – обратилась к собравшимся депутат Елена Афанасова. — Людей вашей профессии я называю добрыми ангелами, потому что вы всегда там, где нужна помощь. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи нашего города, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают цель в жизни. Ваш труд бесценен и важен для города!

Елена Афанасова поблагодарила социальных работников за верность профессии и вместе с Ниной Гордеевой, которая поздравила собравшихся от Главы города Оренбурга Евгения Арапова, вручила отличившимся труженикам награды.

За заслуги перед городом, добросовестный труд и в связи с 275-летием Оренбурга лучшие социальные работники удостоены Медали «За добросовестную службу» II степени и III степени. Двоим оренбуржцам решением городского Совета присвоено Муниципальное почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения города Оренбурга».

С профессиональным праздником социальных работников поздравил также депутат городского Совета Роман Цуканов.

— Вряд ли существует другая сфера деятельности, где милосердие, сострадание и душевное тепло играли бы такую важную роль, – отметил он. — Слова благодарности в адрес представителей системы социальной защиты мы, депутаты, часто слышим во время приёмов граждан. Случается, что соцработник – единственный, кто остался рядом. Хотелось бы выразить им слова глубокой благодарности за труд, чуткие сердца и пожелать всем работникам сферы крепкого здоровья, благополучия и счастья!