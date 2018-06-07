6 июня в Одессе (Украина) ушла из жизни Кира Георгиевна Муратова — украинский и советский кинорежиссёр, сценаристка и актриса. Об этом сообщил её супруг Евгений Голубенко.

Кира Георгиевна скончалась 6 июня, вечером, в своей одесской квартире после тяжёлой болезни. Ей было 83 года.

На счету Муратовой 20 режиссерских работ. Среди которых — фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возращение» и другие. За плечами режиссера много премий и наград, среди которых «Ника» и «Кинотавр».