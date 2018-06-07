Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, повышает эффективность планирования продаж и операций (Sales and operation planning, S&OP).

В рамках комплексной программы трансформации бизнеса Industry 4.0 Металлоинвест разворачивает S&OP решение компании Quintiq (входит в группу Dassault Systèmes) на всех ключевых предприятиях: Лебединском и Михайловском горно-обогатительном комбинатах, Оскольском электрометаллургическим комбинате (ОЭМК) и Уральской Стали.

Для повышения эффективности прогнозирования и планирования поставок решение Quintiq выравнивает все элементы цепочек поставок, в частности, различные типы заказов, тарифы на транспортировку и изменения цен на сырье. Кроме того, цены на закупаемое сырье можно будет рассчитывать с учетом глобальных экономических факторов и волатильности рынка, а поддержка многовалютности исключит необходимость вручную рассчитывать поставки на экспорт. Решение поможет решать задачи закупок сырья путем расчета оптимальной смеси, включая железорудный концентрат, ГБЖ/ПВЖ и лом. Это обеспечит принятие оптимальных решений и достижение максимальной рентабельности.

«Решение Quintiq помогает эффективно оптимизировать всю цепочку поставок — от поддержки принятия решений по поставкам сырья до расширенных возможностей усреднения шихты в зависимости от требований к конечной стальной продукции, — отметил директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов. – Цифровизация функции планирования продаж и операций позволит Металлоинвесту сократить операционные издержки и повысить точность исполнения контрактных обязательств».

Решение Quintiq также отвечает задачам усиления присутствия Металлоинвеста в сегменте высококачественной стали. Оно позволяет рассчитывать ежемесячные циклы планирования продаж стальной продукции, используя несколько версий планов. Использование ценообразования на основе формул и возможность сравнивать различные сценарии ценообразования позволяют выбрать оптимальный план спроса.

Металлоинвест занимает пятое место по объему производства стали в России и является лидирующим производителем высококачественного сортового проката (SBQ) и мостовой стали. На предприятия Компании приходится около 7% от общего объема производства стали в России, а ОЭМК и Уральская Сталь производят более 2000 марок стали.